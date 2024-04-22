деревня при железнодорожной станции Луполово, деревня при железнодорожной станции Луполово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Луполово

Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня при железнодорожной станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Пестяковский район
588427Луполоводер.ст.56°32'42°41'O-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Пестяковский муниципальный район, Пестяковское сельское поселение
24619448289д ж/д ст Луполоводеревня при железнодорожной станции
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