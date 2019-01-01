посёлок Глебково, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Глебково

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Старолетовская волость
Глебково хут. мещ. Алексея Полежаева1626при р. Пилюзе10142427346Старолетово
Глебовская ферма усад. г. Лихониной162738195724346Старолетово
С. Глебково усадьба дворянина Докудовскаго1655при р. Пилюзе22427345Старолетово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
328904Глебковопосёлок54°47'с.ш.39°24'в.д.N-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Глебковское сельское поселение
61627418101п Глебковопоселок

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