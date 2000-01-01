деревня Мазельки, Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Мазельки

Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О содержании под стражей крестьянина П. Сюкки д. Мазельки Коркомякской волости Петербургского уезда свыше положенного срока. 1913–1914 гг. // Центральный государственный Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
544Мазельки, д. вл.при колодцах.55¼26156358

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Коркомякская волость
Масеньки д. 584 стан2933 участок23станция Коркиомяки.

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