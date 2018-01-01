село Криничеватое, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Криничеватое

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
171Криничеватая (Кудашева), д. вл.при рч. Соленой.90343311383

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Лошкаревская волость
26. Криничеватая (Кудашево), деревня бывшая владельческая, при речке Соленой, дворов 41, жителей 254, лавка

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Лошкаревская волость
15Криничеватаябывшие помещичьи68210188398

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3781Криничуватеселоцентр сільської радир-н Нікопольськийсільрада Криничуватська

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