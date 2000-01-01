село Старопузино, село Старопузино, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Старопузино

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
479Старопузино, с. каз.при вершине рч. Сенной.352453215232Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Палатовская волость
204. Старо-Пузино, село бывшее государственное, при речке Сенной, дворов 47, жителей 296, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Палатовская волость
Старопузино, дер. Ивановка, с-цо Старопузино (б. В. И. Шидловского) и дер. Григорьевка (б. Пельшерта)7610селоСтаропузинского,Ивановского,Старопузинскаго120797
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