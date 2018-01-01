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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По обвинению крестьянина дер. Киселево, Кленовской волости Подольского уезда Григория Фадеева Александрова (103 ст. угол. улож.). // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Показать все
О крестьянине Московской губернии, Подольского уезда Кленовской волости, дер. Киселевой Григории Фаддееве Александрове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4437Кисилево (Кислево), сц. вл.при пруде и колодцах.151331107117
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Московская губерния, Подольский уезд
Сц. Киселево32Ожиговы104—32
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Киселева15¼3½1626
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
40538Киселеводеревня55°21'с.ш.37°20'в.д.N-37-015