деревня Киселево, деревня Киселево, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Киселево

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По обвинению крестьянина дер. Киселево, Кленовской волости Подольского уезда Григория Фадеева Александрова (103 ст. угол. улож.). // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Показать все
О крестьянине Московской губернии, Подольского уезда Кленовской волости, дер. Киселевой Григории Фаддееве Александрове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4437Кисилево (Кислево), сц. вл.при пруде и колодцах.151331107117

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Московская губерния, Подольский уезд
Сц. Киселево32Ожиговы10432

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Кленовская волость
Дер. Киселева15¼1626

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
40538Киселеводеревня55°21'с.ш.37°20'в.д.N-37-015
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