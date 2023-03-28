агрогородок Красная Буда, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Красная Буда

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Краснобудская волость
140. Красная Буда (Дорофеевка), село бывшее владельческое, при речке Уте, дворов 109, жителей 718, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православная, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Красно-Будская волость
село Красная-Буда28319863132093656067201328029

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Красно-Будская волость
1Село Красная Буда, в нем Краснобудское волостное правл. проселкер. УтеКрасно-Буд. с. о. церк. земли154 2587618Красно-Будск. пр. 20545

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Усохо-Будский сельсовет
аг. Красная Буда301

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