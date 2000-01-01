сельцо Бутримово, сельцо Бутримово, Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Бутримово

Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о земельных операциях в пределах Глебовской волости деревни Бутримово. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 261. Опись 1. Дело 63.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
4013Бутримово, сц. вл.при колодце.2245104345

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Глебовская волость
4281Бутримово деревня114191422212
4282Бутримово усадьба Лапотников.411422212
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