деревня Ивановка, деревня Ивановка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Ивановка

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области

Находки

Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы жителя с. Ивановки Голосновской волости Землянского уезда Василия Романовича Гришаева. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Дело о А. Я. Подтынникове обвинявшемся в оскорблении царской фамилии в дер. Ивановке, Голосновской вол., Землянского у. 1908 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1825Ивановское, сц. вл.при колодцах.604444286291

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Голосновская волость
659. Ивановка, сельцо бывшее владельческое, при речке Голой Снове, дворов 90, жителей 646

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Голосновская волость
Ивановка1910деревняИвановск.113759

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
617388Ивановкадеревня52°02'с.ш.38°36'в.д.N-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Новосильское сельское поселение
20649456126д Ивановкадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close