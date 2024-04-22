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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы жителя с. Ивановки Голосновской волости Землянского уезда Василия Романовича Гришаева. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Дело о А. Я. Подтынникове обвинявшемся в оскорблении царской фамилии в дер. Ивановке, Голосновской вол., Землянского у. 1908 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1825Ивановское, сц. вл.при колодцах.604444286291
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
659. Ивановка, сельцо бывшее владельческое, при речке Голой Снове, дворов 90, жителей 646
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Ивановка1910деревняИвановск.113759
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
617388Ивановкадеревня52°02'с.ш.38°36'в.д.N-37-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649456126д Ивановкадеревня