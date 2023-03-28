деревня Кукуевка, Городецкая волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Кукуевка

Городецкая волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об исключении из общества крестьянина д. Кукуевка, Городецкой волости, Лужского уезда, Д. Степанова. 1892–1901 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
О выкупе земли крестьянином с. Кукуевка Городецкой волости Лужского уезда Р. Николаевым. 1899–1903 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2179Кукуевка, д. вл.при рч. безымянной.21144146

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Кукуевка27Колянковский41514

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Городецкая волость
Кукуевка д. 214 стан114 участок4станция Серебрянка.

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