хутор Котовский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Котовский

Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
1950Котовская, станица казачья.при р. Хопре.5462533553Церковь православная 1.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Хоперский округ, Котовская станица
станица Котовская23923853510885214424144558сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Котовская станица
2021Котовская станица, при заливе р. Хопра39177329791009Ст. и хут. правл., 1 церковь, 2-хкл. прих. уч., цк.-пр. жен. уч.7

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Урюпинский район
14952Котовскийхутор50°51,0' с.ш.41°57,0' в.д.M-37-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Урюпинский муниципальный район, Котовское сельское поселение
18654456101х Котовскийхутор

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