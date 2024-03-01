деревня Новинка, деревня Новинка, Галицинская волость, Мышкинский уезд (на 1901) — Familio

Новинка

Галицинская волость, Мышкинский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Новинки Галицинской волости Мышкинского уезда Григория Васильевича Шарова об отобрании Комаровским сельским обществом земельного надела. 1 Показать все
Дело о незачете денег, внесенных крестьянкой дер. Новинки Галицынской волости Мышкинского уезда Екатериной Ивановой в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Галицинская волость
д. Новинка VII. Комаровское общество671541XV—3139Покровский в Кадке приход
д. НовинкаXV. Яксаевское 2-е обществосмотри № 15
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