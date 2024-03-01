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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Новинки Галицинской волости Мышкинского уезда Григория Васильевича Шарова об отобрании Комаровским сельским обществом земельного надела. 1 Показать все
Дело о незачете денег, внесенных крестьянкой дер. Новинки Галицынской волости Мышкинского уезда Екатериной Ивановой в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Новинка VII. Комаровское общество671541XV—3139Покровский в Кадке приход
д. НовинкаXV. Яксаевское 2-е обществосмотри № 15