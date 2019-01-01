посёлок Красная Глинка, посёлок Красная Глинка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Красная Глинка

Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
986Ружевка, д. вл.при р. Большом Мочагае.356071020

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
С. Покровское, Подибино, Ружбека тож17Вас. Алек. Карамзин5920015

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бугурусланский район
705507Красная Глинкапосёлок53°44'с.ш.52°58'в.д.N-39-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бугурусланский муниципальный район, Сельское поселение Полибинский сельсовет
53611446131п Красная Глинкапоселок
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