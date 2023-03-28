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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О продаже имущества малолетних наследников умершего крестьянина д. Каменки, Суббочинской волости, Новоладожского уезда, П. Васильева. 1895–1896 гг. // Центральный государ Показать все
О продаже ветхих построек крестьянам д. Каменка Суббочинской волости Новоладожского уезда Васильевым. 1897–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьян д. Каменка Суббочинской волости Новоладожского уезда Сальниковых на отказ сельского общества в наделении их землей. 1902–1904 гг. // Центральный госуда Показать все
Дело судебного следователя 1-го участка Лодейнопольского уезда по обвинению крестьянина деревни Каменки Суббочинской волости Новоладожского уезда С.-Петербургской губерни Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3300Каменка, д. вл.при р. Ояте.712971719
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Каменки Климова д.803 стан30314 участок20станция Яровщина.