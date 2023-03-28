деревня Каменка, Суббочинская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Каменка

Суббочинская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
О продаже имущества малолетних наследников умершего крестьянина д. Каменки, Суббочинской волости, Новоладожского уезда, П. Васильева. 1895–1896 гг. // Центральный государ Показать все
О продаже ветхих построек крестьянам д. Каменка Суббочинской волости Новоладожского уезда Васильевым. 1897–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьян д. Каменка Суббочинской волости Новоладожского уезда Сальниковых на отказ сельского общества в наделении их землей. 1902–1904 гг. // Центральный госуда Показать все
Дело судебного следователя 1-го участка Лодейнопольского уезда по обвинению крестьянина деревни Каменки Суббочинской волости Новоладожского уезда С.-Петербургской губерни Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3300Каменка, д. вл.при р. Ояте.712971719

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Суббочинская волость
Каменки Климова д.803 стан30314 участок20станция Яровщина.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.