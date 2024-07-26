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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
22Дер. ЕсьмановпроселочнойболотеЕсьмановск. с. о. 239585Безводичск. пр. 7243
23Фол. Есьмановопроселочнойболотедв. Н. Головко-Улазовскому, к. 284Ряснянск. р.-кат. 7243
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Есьманово10
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Есьманово2