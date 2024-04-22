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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Кропотово Чертковской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4278.
Дело по ликвидации имения бывших владельцев Прохоровой и Малькова в с. Кропотово Чертковской волости Пензенского уезда. 1917–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
75Кропотово, с. вл.при прудах.203978253260Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Кропотово6Марья Мих. Безобразова10712Не показано
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
73. Кропотово (Никольское), село бывшее владельческое и государственное, дворов 94, жителей 609, церковь православная, школа, 2 лавки, 5 постоялых дворов
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48014Кроптовосело53°22'44°56'N-38-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56613420116с Кроптовосело