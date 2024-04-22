село Кроптово, село Кроптово, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Кроптово

Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Кропотово Чертковской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4278.
Дело по ликвидации имения бывших владельцев Прохоровой и Малькова в с. Кропотово Чертковской волости Пензенского уезда. 1917–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
75Кропотово, с. вл.при прудах.203978253260Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Кропотово6Марья Мих. Безобразова10712Не показано

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Чертковская волость
73. Кропотово (Никольское), село бывшее владельческое и государственное, дворов 94, жителей 609, церковь православная, школа, 2 лавки, 5 постоялых дворов

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бессоновский район
48014Кроптовосело53°22'44°56'N-38-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, Сельское поселение Полеологовский сельсовет
56613420116с Кроптовосело
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