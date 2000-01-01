деревня Коргене, деревня Коргене, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads (на 2021) — Familio

Коргене

Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Лимбажский район, Салацский сельсовет
населенный пункт Коргене3166761

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts
Korģene100147898ciemsEKS
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