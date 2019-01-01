деревня Пучнино, деревня Пучнино, Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Пучнино

Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разделе на отруба надельной земли деревни Пучино Доможировской волости. 1912–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3180Пучнина, д. каз.при р. Козопаше.564204656

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Доможировская волость
337. Пучнина, деревня бывшая государственная, при речке Корните, дворов 23, жителей 96, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Доможировская волость
Пучнино д.603 стан3104 участок6почтовая станция Пашский Перевоз.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Волховский муниципальный район
31924Пучнинодеревня60°25'32°59'P-36-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение
41609444286д Пучнинодеревня
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