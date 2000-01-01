деревня Лышное, деревня Лышное, Лапшинская волость, Никольский уезд (на 1881) — Familio

Лышное

Лапшинская волость, Никольский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина дер. Лытной Лапшинской волости Кирилла Ивановича Кузнецова в дер. Скорюкино той же волости. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6144Лышное, д. каз.при рч. Ирдоме.14314131216

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Лапшинская волость
Лышная14030
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