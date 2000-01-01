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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об имущественном споре между крестьянами д. Юрово Хваловской волости Новоладожского уезда Е. Пановой и Ф. Пановым. 1906 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянке деревни Юрово Хваловской волости Пановой. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянину деревни Юрово Хваловской волости. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2955Юрово, д. вл.при р. Сяси.3932387Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Юрово д.305 стан1233 участок12станция Колчаново.