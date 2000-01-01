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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1869 г. По жалобе крестьянина Казанской губернии Лапшевского уезда Алексеевской волости деревни Бурцевки Андрея Павлова, о взыс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
865Бурцовка, д. вл.при р. Старой Каме.3412155957
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
345. Бурцевка, деревня бывшая владельческая, при речке Ст. Камушке, дворов 24, жителей 159, красильня