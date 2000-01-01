застенок Козловка 1-я, застенок Козловка 1-я, Замочская волость, Сеннинский уезд (на 1910) — Familio

Козловка 1-я

Замочская волость, Сеннинский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Замочская волость
30Заст. Козловка 1-япроселкеколодцедв. К. Е. и Е. Богдановичам, кат. 377Сенненского р.-к. 12220
31Заст. Козловка 2-япроселкеколодцекр. И. А. и П. Марцинкевичам, к. 388Сенненского р.-к. 11220
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