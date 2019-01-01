деревня Бор, деревня Бор, Кировский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Бор

Кировский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выделе к одному месту надельной земли крестьянам Гавсарской волости деревни Бор Мостовой. 1912–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянам Гавсарской волости деревни Бор-Мостовой. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2645Бор, д. вл.при р. Кабоне.4040357893Часовня православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Д. Гнори, Выстав, Мостовая и Мостовой Бор16Стендер1071337

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Гавсарская волость
Бор Мостовая д.394 стан2541 участок23станция Шум.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Кировский муниципальный район
212493Бордеревня60°02'31°40'P-36-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение
41625445106д Бордеревня
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