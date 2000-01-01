село Владимировка, село Владимировка, Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Владимировка

Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Крым

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Симферопольский уезд
129Копечи (Алексеевка) (*), д. вл. тат.при рч. Зуе.23683129

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Белогорский район
797419Владимировкасело45°07,0' с.ш.34°18,0' в.д.L-36-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Белогорский муниципальный район, Зуйское сельское поселение
35607401121с Владимировкасело
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