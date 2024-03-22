село Ахалкалаки, село Ахалкалаки, კასპის მუნიციპალიტეტი, შიდა ქართლი (на 2014) — Familio

Ахалкалаки

კასპის მუნიციპალიტეტი, შიდა ქართლი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ახალქალაქი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тифлисская губерния, Горийский уезд, Ахалкалакское сельское общество
село Ахалкалаки

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Каспский район, Ахалкалакский сельсовет
село Ахалкалаки2261706

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
შიდა ქართლი, კასპის მუნიციპალიტეტი, ახალქალაქის თემი
ახალქალაქიAkhalkalakiМужчин: 522. Женщин: 528. Всего: 1050.
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