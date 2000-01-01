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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Иново, им. (Шаумана), оз. Иново, жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 103, у. гор. 70 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Бальбиново 39 в.
Иново, им. (Рудомина), оз. Иново, жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 118, у. гор. 68 в., вол. пр. 16 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Бальбиново 39 в.
Иново 1-е, д., оз. Иново, жит. 24 (15 м. 9 ж.), дес. 13, у. гор. 76 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Бальбиново 40 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Иново-Малое2