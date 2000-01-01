Населенное место

Иново, им. (Шаумана), оз. Иново, жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 103, у. гор. 70 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Бальбиново 39 в.

Иново, им. (Рудомина), оз. Иново, жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 118, у. гор. 68 в., вол. пр. 16 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Бальбиново 39 в.