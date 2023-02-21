деревня Дубровка, деревня Дубровка, Любимский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Дубровка

Любимский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О совершении духовного завещания кр. Ескинской вол. д. Дубровки Николая Максимова Брянцева. 1914 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 967. Опись 1. Дело 319.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2571Дубровка, д. вл.при колодцах.25252511
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