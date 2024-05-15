деревня Подлудвичье, Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Подлудвичье

Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О продаже имущества малолетней крестьянки дер. Подлувичье Середкинской волости Гдовского уезда Марии Изотовой. 1900–1901 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Подлудвичье Середкинской волости Гдовского у. 1915–1916 гг. // Центральный государственный историч Показать все
О разверстании на хутора и отруба деревни Подлудвичье Середкинской волости. 1913–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 880. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1688Подлудвичье, д. каз.при колодце.607051924

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Середкинская волость
Подлудвичье д.813 стан34127 участок34почтовое отделение Маслогостицы.

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