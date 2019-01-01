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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По обвинению сельсовета старого состава с. Веденяпина Дубовской волости Наровчатского уезда в сокрытии пашни от обложения продналогом. 1922 г. // Гос. архив Пензенской об Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Веденяпино Дубровской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3709.
Печать сельского старосты д. Веденяпино Дубровская волость, -. Источник: g Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1175Веденянино, с. каз. и вл.при руч. Кельде.251073269263Церковь православная 1. Волостное правление. Мельниц 2. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
621. Веденянино, село бывшее владельческое и государственное, дворов 68, жителей 553, 2 церкви православных, баз. по воскр.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47621Веденяпиносело53°47'43°21'N-38-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56606404101с Веденяпиносело