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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2361Екатериновка (Стрыжкова, Старуновка), слоб. вл.при рч. Свинухе.9045125459502Церковь православная. Заводы: конский, кирпичный и овчарня мериносов.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1001. Екатериновка, слобода бывшая владельческая, при речке Свинухе, дворов 159, жителей 982, церковь православная, 2 шк., ярм. в 9-ю пятн. по Пасхе и 24-го ноября.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Екатериновка (Стрижевка)6827слободаЕкатериновскаго1751174
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7753Екатериновкасело50°07'с.ш.39°21'в.д.M-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647432116с Екатериновкасело