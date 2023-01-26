посёлок городского типа Грузско-Зорянское — Familio

Грузско-Зорянское

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Миусский округ
1162Зарянский Грузкой, пос. вл.при р. Грузкой.60379696

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Троицко-Харцызская волость
1093Грузско-Зарянский поселок, Троицко-Харцызской волости, при балке Грузской103423358347Сельское правление, 1-кл. нар. уч.23511815

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5284Грузько-Зорянськеселище міського типуцентр селищної радиміськрада Макіївська, селищна рада Грузько-Зорянська

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