посёлок Заречный, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Заречный

Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1746Спасо-Преображенский, единоверч. монастырь.при р. Большом Иргизе.872815Церквей единоверческих 3.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Пугачевский район
43955Заречныйпосёлок52°02'с.ш.48°54'в.д.N-39-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Пугачевский муниципальный район, Давыдовское сельское поселение
63637415116п Заречныйпоселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.