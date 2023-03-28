село Нижние Кузлы, село Нижние Кузлы, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Нижние Кузлы

Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
127Нижния Кузлы, д. каз.при рч. Кузле.19343107418458

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Зобовская волость
110. Нижние Кузлы, деревня бывшая государственная, при речке Кузле, дворов 111, жителей 832

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Пономаревский район
74764Нижние Кузлысело53°14'с.ш.54°32'в.д.N-40-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Пономарёвский муниципальный район, Сельское поселение Нижнекузлинский сельсовет
53638419101с Нижние Кузлысело
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