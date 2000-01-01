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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Керро Куйвозовской волости Петербургского у. 1913–1916 гг. // Центральный государственный историче Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Керро, Куйвозовской волости на хуторские и отрубные участки. 1911–1917 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
626Керро, д. вл.при оз. Лемболовском.49¼20103746Керровское волостное правление.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
М. Еленино с деревнями: Керо, Регосары и Куйвози10Колычев1021025
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Керро д.554 стан2583 участок13станция Гарболово.