деревня Керро, Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Керро

Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Керро Куйвозовской волости Петербургского у. 1913–1916 гг. // Центральный государственный историче Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Керро, Куйвозовской волости на хуторские и отрубные участки. 1911–1917 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
626Керро, д. вл.при оз. Лемболовском.49¼20103746Керровское волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
М. Еленино с деревнями: Керо, Регосары и Куйвози10Колычев1021025

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Куйвозовская волость
Керро д.554 стан2583 участок13станция Гарболово.

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