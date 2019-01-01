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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документ. Сведения брачные № 12 от причта Покровской церкви села Пеньки Кинешемского уезда Костромской губернии причту Георгиевской церкви села Дебово Кинешемского уезда Показать все
Документ. Сведения брачные № 20 от причта Покровской церкви с. Пеньки Кинешемского уезда Костромской губернии причту Георгиевской церкви села Дебово Кинешемского уезда Ко Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5046Пеньки, с.при рч. Юхме.29426613Церковь православная.
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Пеньки с.————39162339—Преобладающ. промыслы по Шевалдовской вол.: валяльщики, возка, пилка и рубка дров, гончары, извоз, лапотники, матросы, судораб. и перевозчики, плотники, прислуга,. торгов Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
587858Пенькидеревня57°17'42°33'O-38-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24611436276д Пенькидеревня