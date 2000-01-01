хутор Ильяшенков, хутор Ильяшенков, Велико-Будищская волость, Гадячский уезд (на 1900) — Familio

Ильяшенков

Велико-Будищская волость, Гадячский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
498Ильяшенков (Александрикив), хут. каз.при рч. Некрашихе.221431119

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Велико-Будищская волость
7.0Ильяшенков хуторВелико-Будищское козаков62411448
7.0Ильяшенков хуторВелико-Будищское казенных крестьян624556252853
7.0Ильяшенков хуторТимофеевское крестьян собственников624338614
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