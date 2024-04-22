село Красные Речки, село Красные Речки, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Красные Речки

Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Коротковская волость
416Дурновское сел.Крестьянских дворов: 37. Остальных дворов: 2. Всех дворов: 39. 233
421Речки сел.Крестьянских дворов: 50. Остальных дворов: 5. Всех дворов: 55. 315

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Красночикойский район
21425Красные Речкисело50°28'109°06'M-49-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Красночикойский муниципальный район, Коротковское сельское поселение
76622440121с Красные Речкисело
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