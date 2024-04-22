село Пятницкое, село Пятницкое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Пятницкое

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1956Пятницкое, с. вл.при р. Цне.301440429444Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Пятницкая волость
587. Пятницкое, село бывшее владельческое, при речке Цоне, дворов 90, жителей 515, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, лавка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Пятницкая волость
Пятницкое (село)13Станция Шахово

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Карачевский уезд, Пятницкая волость
село Пятницкое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
62753Пятницкоесело52°58'с.ш.35°21'в.д.N-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Богородицкое сельское поселение
54657407116с Пятницкоесело
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