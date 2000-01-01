село Воскресенское Новое, село Воскресенское Новое, Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Воскресенское Новое

Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
11261Нововоскресенское, с.при рч. Добрице.5218245768Церковь православная. Нововоскресенское волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд
С. Ново-Воскресенское30Кн. Тет. Ив. Оболенская289

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Ново-Воскресенская волость
35. Ново-Воскресенское, село бывшее владельческое, при речке Добрице, дворов 13, жителей 60, волостное правление (уездный город в 53 верстах), церковь православная. В 5 в Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Мордвиновская волость
Воскресенское новое с., ш.рч. Добрица50461326791158чернораб. овч. портн., кузн.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Ново-Воскресенская волость
село Ново-Воскресенское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Лухский район
587719Воскресенское Новоесело57°03'42°31'O-38-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Лухский муниципальный район, Порздневское сельское поселение
24615424106с Воскресенское Новоесело
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