посёлок Любимовка, посёлок Любимовка, Нахимовский район, город федерального значения Севастополь (на 2018) — Familio

Любимовка

Нахимовский район, город федерального значения Севастополь (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Севастополь, Нахимовский район
796927Любимовкапосёлок44°40'00"33°33'00"L-36-128
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