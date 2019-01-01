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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Петро-Павловской Иваноборской церкви. Список архивных Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
608. Берег, деревня бывшая удельная, при реках Шексне и Гремихе, дворов 40, жителей 269, волостное правление (уездный город в 14 верстах), 2 часовни, школа, обывательская Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Иванов-Бор1171955942667206522354300[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
4Берег (дер.)1-го стана, 5-го зем. уч.Берегского8711524125849915+см.земледелиеотх. зар.—река Шексна и ручей Гремиха.Часовня, школа, волостное правление, почтово-телеграфное отделение, пчт. и зем. ст., мелочная лавка, смежна с Бороивановским пог.
6Бороивановский погост (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля541091915см.+церковная службаземледелие—река Шексна.Церковь, смежен с деревней Берег.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35285Иванов Бордеревня59°46'с.ш.38°15'в.д.O-37-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628404181д Иванов Бордеревня