посёлок городского типа Сиони, თიანეთის მუნიციპალიტეტი, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014) — Familio

Сиони

თიანეთის მუნიციპალიტეტი, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
სიონი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Тианетский район
поселок городского типа Сионмшени2285455

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
მცხეთა-მთიანეთი, თიანეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა სიონის ტერიტორიული ორგანო
დაბა სიონიBorough SioniМужчин: 183. Женщин: 188. Всего: 371.

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