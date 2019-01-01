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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
94БуджедеревняНарет, рекаЛивенмуйжского, римско-католическогоЯуномуйжскому сельскому обществу, крестьянам-собственникам3
Список населённых пунктов Латвии
NosaukumsAgrāk rajonsURL
Vonogsilsagrāk Preiļu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=2058