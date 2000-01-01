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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьян д. Егоровка Московской волости Петербургского уезда Ф. и Д. Власовых на постановление уездного съезда о разделе земли. 1899–1901 гг. // Центральный гос Показать все
О продаже Пелагеей Боровиковой земли при дер. Егоровка Московской волости Петербургского уезда Олимпиаде Яковлевой. 1909 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О продаже участка земли близ станции Лигово крестьянином дер. Егоровка Московской волости Петербургского уезда Федором Власовым церковно-приходскому попечительству. 1909– Показать все
По жалобе крестьянина Д. Власова деревни Егоровки Московской волости о взыскании с него денег в пользу брата В. Власова. 1885–1886 гг. // Центральный государственный исто Показать все
По жалобе крестьянина Радлопова деревни Егоровки Московской волости на решение волостного суда о взыскании денег в пользу В. Яковлевой на содержание сына. 1890 г. // Цент Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
130Егоровка (Моврино), выс. вл.при пруде.15652220
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Егоровка д.241 стан44241 участок24станция Лигово.