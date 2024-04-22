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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4028Бикбаевская, дер.при р. Ирени.1378749136138Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1273. Бикбаева, деревня бывшая государственная, при реке Ирени, дворов 61, жителей 380, мечеть
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
24) д. Бикбаева на р. Ирени, мечеть, распл.Бикбаевсное общество106302270Бывшие государственныеМагометанеТатары13818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347320Бикбайдеревня56°46'00"56°44'00"O-40-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636404106д Бикбайдеревня