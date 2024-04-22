деревня Бикбай, деревня Бикбай, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Бикбай

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4028Бикбаевская, дер.при р. Ирени.1378749136138Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Воскресенская волость
1273. Бикбаева, деревня бывшая государственная, при реке Ирени, дворов 61, жителей 380, мечеть

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Воскресенская волость
24) д. Бикбаева на р. Ирени, мечеть, распл.Бикбаевсное общество106302270Бывшие государственныеМагометанеТатары13818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
347320Бикбайдеревня56°46'00"56°44'00"O-40-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Басинское сельское поселение
57636404106д Бикбайдеревня
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