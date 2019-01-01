деревня Нижнее Долгое Первое, деревня Нижнее Долгое Первое, Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Нижнее Долгое Первое

Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2645Озерок (Долгое нижнее), сц. вл.при рч. Тиме.4829106468

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Должанский район
291613Нижнее Долгое 1-едеревня52°05'с.ш.37°21'в.д.N-37-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Должанский муниципальный район, Урыновское сельское поселение
54615416171д Нижнее Долгое Первоедеревня
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