деревня Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Напольные Выселки

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1823Напольные выселки, д. вл.при прудах.272751230231

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
Д. Напольные Выселки63Серг. Степанов. Селезнев23047

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Лужковская волость
685. Напольные Выселки, деревня бывшая владельческая, дворов 85, жителей 744

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Лужковская волость
Напольновские выселки, Мамоновские выселки тож деревня2957132530513104385254Лужки5 ветр. мельн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
880Напольные Выселкидеревня53°59'с.ш.38°58'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Грязновское сельское поселение
61617418171д Напольные Выселкидеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.