деревня Бережок, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бережок

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Тотемский район, Вожбальский сельсовет
Бережек 5160поселокЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 225 км. Летнее: —.1414

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
227879Бережокдеревня59°58'с.ш.42°18'в.д.O-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Калининское сельское поселение
19646420105д Бережокдеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.