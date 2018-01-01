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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьянина д. Ильинской Норобовской волости Вологодского уезда Жукова за хранение и распространение нелегальной литературы. 1907 г. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ильинской Норобовской волости Вологодского уезда Федота Артемьева об отобрании земли. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все
Дело по жалобе отставного рядового, крестьянина деревни Ильинского Норобовской волости Вологодского уезда Родионова Г. А. о недостаточном размере назначенной ему пенсии. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ильинской Норобовской волости Артемьева на определение Вологодского съезда о земле. 1896 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Норобовской церкви. Список архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1729Ильинское, д. вл.при р. Норобовке.4452175257
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
207. Ильинская, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 131, лавка
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Ильинская192331210322699743144211
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
44ИльинскоеИльинское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи4814093101
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ильинское (торг. зав.,мол. проп. п.,шк. взрослых) 963деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.3939
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35001Ильинскоедеревня58°55'с.ш.39°31'в.д.O-37-044