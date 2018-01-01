деревня Ильинское, Вологодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Ильинское

Вологодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьянина д. Ильинской Норобовской волости Вологодского уезда Жукова за хранение и распространение нелегальной литературы. 1907 г. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ильинской Норобовской волости Вологодского уезда Федота Артемьева об отобрании земли. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все
Дело по жалобе отставного рядового, крестьянина деревни Ильинского Норобовской волости Вологодского уезда Родионова Г. А. о недостаточном размере назначенной ему пенсии. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ильинской Норобовской волости Артемьева на определение Вологодского съезда о земле. 1896 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Норобовской церкви. Список архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1729Ильинское, д. вл.при р. Норобовке.4452175257

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Норобовская волость
207. Ильинская, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 131, лавка

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Норобовская волость
деревня Ильинская192331210322699743144211

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Норобовская волость
44ИльинскоеИльинское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи4814093101

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Норобовский сельсовет
Ильинское (торг. зав.,мол. проп. п.,шк. взрослых) 963деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.3939

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
35001Ильинскоедеревня58°55'с.ш.39°31'в.д.O-37-044

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