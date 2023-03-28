село Шереметьево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Шереметьево

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2410Сергиевское (Шереметево), с. вл.при р. Хупте.3927181779835Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Сергиевское. С. Новосергиевское и Д. Красная Степь50Гр. Дм. Ник. Шереметев15646393

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Сергиевско-Шереметевская волость
948. Сергиевское (Шереметево), село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 265, жителей 1733, волостное правление (уездный город в 39 верстах), церковь православна Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Шереметьевская волость
село Шереметьево 168245798826260027145314сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Шереметевская волость
Сергиевское (Шереметево тож) село4614при р. Хупте27610681114218212440волостн. правл.Церк. кам., зем. шк. см., вод. мел., каз. вин. лав., кирп. зав., кв. вол. прав., хлебопашество
Усад. графа Шереметева4623при р. Хупте43712540ШереметевоВодян. мельница
Усад. церк. причта села Шереметева4627при р. Хупте981712540Шереметево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
1547Шереметьевосело53°34'с.ш.40°05'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
61630405136с Шереметьевосело

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