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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2410Сергиевское (Шереметево), с. вл.при р. Хупте.3927181779835Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Сергиевское. С. Новосергиевское и Д. Красная Степь50Гр. Дм. Ник. Шереметев15646393
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
948. Сергиевское (Шереметево), село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 265, жителей 1733, волостное правление (уездный город в 39 верстах), церковь православна Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Шереметьево 168245798826260027145314сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Сергиевское (Шереметево тож) село4614при р. Хупте27610681114218212440—волостн. правл.Церк. кам., зем. шк. см., вод. мел., каз. вин. лав., кирп. зав., кв. вол. прав., хлебопашество
Усад. графа Шереметева4623при р. Хупте—43712540—ШереметевоВодян. мельница
Усад. церк. причта села Шереметева4627при р. Хупте—981712540—Шереметево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1547Шереметьевосело53°34'с.ш.40°05'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61630405136с Шереметьевосело